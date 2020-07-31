Оккупанты «ДНР» надеются, что Леонид Кравчук пойдет с ними на «прямой диалог»

Оккупанты «ДНР» надеются, что Леонид Кравчук сможет наладить прямой диалог с «республиками» Донбасса. Об говорится в заявлении называющей себя «министром иностранных дел» Натальи Никоноровой.

Она напомнила, что первый президент Украины назначен новым полномочным представителем Украины на минских переговорах

«Надеемся, что новый руководитель украинской делегации проявит конструктивный подход к переговорному процессу и не станет уклоняться от прямого диалога с «республиками.», — сказала он, в очередной раз не упомянув, что никаких «республик» в Минских соглашениях нет.

Как сообщалось, Минские договоренности, прежде всего, предусматривают восстановление территориальной целостности Украины путем предоставления временно оккупированным территориям Донбасса статуса «районов с особым порядком местного самоуправления». Такие понятия «ДНР» или «ЛНР», как и наименование каких-либо должностей «глав республик», в Минских документах не фигурируют вовсе.

https://www.ostro.org/general/society/news/594632/