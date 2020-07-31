Гарри Поттеру — 40 лет

31 июля 1980 года родился Гарри Поттер. Сегодня 31 июля 2020-го и знаменитый волшебник отмечает сорокалетие. Юбилей не только у Гарри, но и у его создательницы — Джоан Роулинг, ей сегодня 55.

Гарри Джеймса Поттера без преувеличений можно считать одним из самых известных, популярных и культовых литературных героев, на уровне с Шерлоком Холмсом или Гамлетом. Джоан Роулинг создала детского персонажа, который рос вместе со своими читателями, хотя в какой-то момент за историей мальчика, который выжил, начали не менее активно следить и взрослые.

Книги о Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1997 году, переведены на 80 языков, они постоянно издаются и переиздаются: по состоянию на февраль 2018 года количество проданных книг составило около 500 миллионов экземпляров, что равно 1/14 населения всей планеты. Что уже говорить о фильмах, которые собрали вокруг себя еще большую аудиторию, часть которой каждый год пересматривает все 8 фильмов о Гарри Поттере.