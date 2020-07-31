Американские военные заменят все метеоспутники

Космические силы США заказали американской компании Raytheon разработку и производство первого прототипа нового метеорологического спутника, создание которого ведется по программе Next Generation Electro-Optical Infrared Weather Satellite (оптико-электронный и инфракрасный метеоспутник нового поколения). Об этом сообщает C4ISRNET. Предполагается, что космические аппараты такого типа со временем заменят группировку погодных спутников DMSP.

Группировка спутников DMSP была сформирована во второй половине 1960-х годов. В нее входят космические аппараты, оснащенные оптико-электронными и инфракрасными системами. Они отвечают за получение метеорологических и океанографических данных в интересах министерства обороны США. Спутники расположены на полярных и солнечно-синхронных орбитах.

В конце 2000-х годов американские военные проводили тендер на разработку нового метеорологического спутника, однако в 2012 году конкурс был отменен. Компания Raytheon была выбрана для разработки спутника по итогам нового конкурса, объявленного в 2017 году.

Как ожидается, Raytheon подготовит проект нового космического аппарата в течение ближайших восьми месяцев. Подробности о предстоящей работе не раскрываются. Как ожидается, первый спутник, разработанный по программе Next Generation Electro-Optical Infrared Weather Satellite будет выведен на орбиту в 2024 году.

В апреле текущего года американская компания Ball Aerospace защитила проект метеорологического спутника WSF (Weather System Follow-on satellite, спутник слежения за метеорологическими условиями), разработка которого ведется по заказу Космических сил США.

Перспективный спутник WSF будет собирать данные о приво́дных векторных ветрах в океанской зоне, интенсивности тропических циклонов и плотность заряженных частиц на низкой околоземной орбите. Помимо прочего, эти данные позволят точнее планировать операции флота, а также прогнозировать возможные перерывы связи и оценивать состояние ионосферы.