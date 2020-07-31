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55-летняя актриса привлекла внимание фанатов к своему бренду снимком топлес

Элизабет Херли

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли привлекла внимание фанатов к собственной марке пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach, разместив в соцсетях откровенный снимок. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре 55-летняя знаменитость позирует топлес в желтых плавках упомянутого бренда. При этом обнаженные части тела прикрывает полупрозрачное парео белого цвета. Свой образ Херли дополнила солнцезащитными очками. Публикация набрала 96 тысяч лайков.

В комментариях поклонники обсудили молодой внешний вид модели и ее подтянутое тело. «С годами выглядишь только моложе!», «Чертовски красива. Девушка моей мечты», «Прекрасная! За последние 30 лет ты даже не изменилась, завидую!», «Вау, совершенно потрясающая фигура», — писали они.

31 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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