Зеленский передал переговоры в Минске Медведчуку



Зеленский фактически передал переговоры в Минске Медведчуку. Кум Путина, лидер «ОПЗЖ» Виктор Медведчук берет под свой контроль «минский процесс» для оформления капитуляции Украины.

После того, как Леонид Кучма покинул украинскую делегацию в ТКГ, нет сомнений, что по соображениям политической безопасности, будучи проинформированным о капитулянтских планах Зеленского-Ермака, сегодня, буквально только что стало известно, что ослабивший украинский суверенитет и оборону Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Как передает Replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический аналитик Павел Нусс.

Он отмечает, самое печальное, что кандидатуре Кравчука стоя аплодируют в Москве, потому как его назначение на должность главы украинской делегации в ТКГ ровным счетом означает, что Зеленский-Ермак отдают минский процесс под контроль соратнику, другу и партнеру, куратору Кравчука, куму Путина Медведчуку. Назначение Кравчука еще раз доказывает, что Кучма покинул должность куратора не из-за возраста, ведь Кравчук на 4 года старше него. Кучма почувствовал, что готовится капитуляция и не захотел быть к этому причастным. Следовательно, уже сейчас можно с твердой уверенностью сказать, что требование передать украинскую делегацию в ТКГ под контроль Медведчука исходит от Путина, и это требование предательски выполнено Зеленским, ведь для Медведчука идти на уступки России руками своего многолетнего однопартийца Леонида Кравчука будет делом чести и принципа.

Павел Нусс объясняет, другими словами, Зеленский практически самоустранился от переговорного процесса, тем самым сдав национальные интересы Украины. «Что дальше? Не знаю наверняка, но точно уж, ничего хорошего. Следим, думаем, делаем выводы и действуем, объединившись под знаменами Петра Порошенко, который знает точно, как противостоять реваншу и капитуляции!», – подчеркнул аналитик.