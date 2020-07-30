Японские пенсионеры заработали на американских долгах

В начале года, когда разразилась пандемия, крупнейший пенсионный фонд мира держал миллиарды долларов в краткосрочных казначейских бумагах США, обеспечивших ему большой объем средств для реинвестиций в ходе затянувшейся глобальной рецессии.

Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии (GPIF) нарастил свои вложения в UST почти до 50% общего портфеля иностранных облигаций за год по 31 марта, при этом почти 40% этого объема сконцентрировано в бумагах со сроками погашения до трех лет, что является необычайно большой долей для учреждения, которое должно курировать долгосрочные обязательства.

Эти цифры взяты из проанализированных агентством Блумберг материалов по более 8000 иностранных долговых инструментов, информация о которых появилась, когда GPIF, управляющий активами на 150 триллионов иен ($1,4 триллиона), впервые раскрыл подробности о содержимом своего портфеля.

Теперь такие данные не появятся до следующего года, и сложно понять, как GPIF изменил свой портфель за последние месяцы. Но раз этот фонд оказался впереди массивного притока инвесторов в кэш и краткосрочные бонды в условиях пандемии, он же может возглавить и отток.

Если казначейские бумаги были у фонда в фаворе, то доля гособлигаций Франции, Германии, Испании и Великобритании в его портфеле значительно снизилась, свидетельствует анализ агентства Блумберг.

Стратеги в Токио предполагают, что фонд дождется роста доходности американских корпоративных облигаций и бондов государственных агентств США, прежде чем скорректировать какие-либо вложения.

«GPIF, возможно, держит средства в казначейских бумагах США вместо кэша, пока не решит вложить их в другие активы, такие как корпоративные бонды, — говорит Масахико Лоо, отвечающий за инструменты с фиксированной доходностью в портфеле AllianceBernstein Japan. — Вероятно, вложения на ближнем конце кривой позволяют фонду быть более гибким».

GPIF не предоставляет подробную информацию о своей деятельности, связанной с инвестиционными решениями, сказала директор и представитель фонда Наори Хонда.