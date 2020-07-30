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World Athletics исключит российских атлетов навсегда

Совет Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) выступил за полное исключение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Уточняется, что ВФЛА могут лишить членства в международной ассоциации за неуплату штрафа. Первоначально перечислить средства необходимо было до 1 июля, но теперь крайней датой значится 15 августа.

8 июля сообщалось, что президент ВФЛА Евгений Юрченко пригрозил судом World Athletics. Он заявил, что разбирательств не избежать, если российские легкоатлеты лишатся нейтрального статуса.

30 июля, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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