Власти Аризоны ведут расследование против Apple из-за намеренного замедления работы старых iPhone

Власти американского штата Аризона ведут расследование против компании Apple, которое должно установить является ли замедление компанией работы старых iPhone недобросовестной торговой практикой, передает Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

По информации агентства, расследование началось самое позднее в октябре 2018 года и ведется усилиями нескольких штатов. В частности, следователи направили в Apple запрос на получение данных о «неожиданных отключениях» смартфонов и о замедлении их работы.

Ранее в этом году Apple выплатила около $500 млн для урегулирования иска о замедлении работы старых моделей iPhone. Пользователи утверждали, что после обновления ПО у них снизилась производительность смартфонов, что заставило их думать, что их гаджеты требуют замены. В компании Apple объясняли замедление работы такими факторами, как перепады температур.