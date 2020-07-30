В США спроектировали Био-болид на топливе из отходов шоколада

«Компоненты машины, включая спортивный руль, изготовлены из волокон моркови и других корнеплодов, кресло пилота — из волокон льна и пены соевого масла, кокпит — из волокон льна. Биодизельный двигатель болида работает на топливе, полученном из отходов шоколада и растительного масла… Автомобиль способен развить максимальную скорость 230 километров в час», — отмечается в сообщении.

«Поскольку сейчас изготовители оборудования прилагают усилия для снижения эмиссии выхлопных газов от машин, проект WorldFirst наглядно показывает, что если вы действительно хотите добиться «зеленого идеала», то вы должны расширить свое видение проблемы и иметь стратегию, в которой проработана вся цепочка — начиная от сырья для сборки и заканчивая утилизацией автомобиля», — считают авторы проекта.

Команда ученых решила построить гоночный автомобиль, использующий экологически чистые компоненты, после недавних горячих обсуждений дальнейшего существования «Формулы 1» из-за высоких затрат на строительство машин и проведения гонок и сомнений спонсоров в их коммерческой целесообразности.

Гоночный автомобиль соответствует всем стандартам «Формулы 3» за исключением биодизельного двигателя, поскольку автомобили «Формулы 3» в настоящее время не могут его использовать.