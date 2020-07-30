В США сохранили базовую ставку

Отмечается, что комитет намерен удерживать этот целевой уровень, до тех пор, пока не будет уверенности в том, что экономика прошла последние события, связанные с пандемией, и находится на пути к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности.

Федеральный резерв также сообщил, что продолжит покупать облигации Казначейства и обеспеченные закладными на недвижимость бумаги на сумму как минимум 120 миллиардов долларов в месяц для обеспечения стабильности финансовых рынков.

В марте ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Там объяснили, что вспышка коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике многих стран, а ее последствия окажут влияние на экономические перспективы.