В отказавшейся от карантина Швеции коронавирус пошел на спад

В Швеции, где власти отказались от введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса, наметился спад числа новых случаев заражения, в то время как в других странах Европы в последние дни, напротив, фиксируется прирост числа инфицированных. Об этом пишет Newsweek.

Так, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по данным на 29 июля, число новых случаев заражения в Швеции на 100 тысяч населения за последние 14 дней снизилось на 54 процента. Среднесуточное число инфицирований в стране также снижается на протяжении всего последнего месяца. Сокращается и количество летальных случаев, фиксируемых каждые сутки: если за 15 апреля в стране было зарегистрировано 115 смертей от коронавируса, то за 29 июля — всего две.

При этом в других европейских странах заболеваемость после временного спада снова начала расти. Так, в Испании, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах за минувший месяц число новых случаев увеличилось на 40-200 процентов.

Как заявил ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл (Anders Tegnell), эти цифры свидетельствуют о том, что стратегия страны по борьбе с коронавирусом оказалась «в значительной степени успешной». По его словам, шведские власти не вводили официальных ограничительных мер, однако жители страны по собственной инициативе снизили интенсивность своих социальных контактов и соблюдали ряд предосторожностей. В итоге политика Швеции оказалась столь же эффективной, сколь политика других стран, которые придерживались строгих ограничений.

По последним данным, в Швеции зафиксировано чуть более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии в стране умерли 5739 человек. В настоящее время страна занимает восьмое место в мире по числу смертей от коронавируса на 100 тысяч населения.