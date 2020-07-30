В мире резко упал спрос на ювелирные украшения

В мире упал спрос на ювелирные украшения из золота, в то время как сам драгоценный металл продолжает дорожать. Глобальный спрос на изделия рухнул на 53 процента — рекордного минимума.

Ненужными украшения оказываются на фоне общей нестабильности в мире из-за пандемии коронавируса, ограничительных мер и экономического кризиса. Также сказывается тот факт, что у покупателей снизились доходы. Прогнозировать, когда спрос восстановится, пока никто не берется. По мнению директора по взаимодействию с рынками WGC Джона Маллигана, это во многом зависит от ситуации в экономике и покупательной способности. «Существенного восстановления в краткосрочной перспективе не ожидается», — констатировал эксперт.

Спрос на готовые украшения падает на фоне рекордных цен на золото. Драгоценный металл стал своего рода тихой гаванью для инвесторов и укрепляется на рынке в условиях опасений о новой волне коронавируса и нарастающем напряжении между США и Китаем. По мнению аналитиков, за два года стоимость унции золота может перевалить за три тысячи долларов.