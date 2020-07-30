Учёный-планетолог показал, как Земля видна с Луны и как Луна видна с Земли

Разглядывать Луну через телескоп, фотографию или просто лежа в открытом поле — волшебная возможность, которая нам, землянам, доступна. Хотя многим из нас наверняка хотелось бы взглянуть на Землю с точки зрения Луны, реальность пока такова, что частные поездки на Луну ещё не организуются. Однако кое-что узнать о ней можно уже сейчас благодаря рационализаторскому мышлению учёного-планетолога Джеймса О’Донохью (James O’Donoghue).



О’Донохью, который раньше работал научным сотрудником в Центре космических полётов имени Годдарда в NASA, в настоящее время живёт в Японии и работает в японском космическом агентстве JAXA. Один из его последних проектов представляет собой коллекцию изображений лунной топографии, из которой он создал компьютерное отображение того, как бы Земля выглядела с Луны.

Конечным результатом стало видео с высоким разрешением, показанное через призму спутника Земли. На видео изображена расположенная бок о бок перспектива Земли и Луны, какими они видны друг другу в течение апреля 2020 года. Каждый кадр видео представляет собой совокупность 15-минутного отснятого времени.

