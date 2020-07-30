Ученые доказали существование предыдущей Вселенной

Согласно общепринятой теории Большого взрыва вселенная началась с сингулярности — состояния, в котором вся материя и энергия были сжаты в одну точку. Затем космос расширился до огромных размеров. Но теория Большого взрыва не объясняет, что было до сингулярности, поэтому это состояние невозможно описать с точки зрения законов физики и математики.

Ученые из Университета штата Пенсильвания придерживаются другой точки зрения: гипотезы Большого отскока, согласно которой наша расширяющаяся Вселенная возникла из сверхсжатой массы вселенной предыдущей фазы. Для описания этого состояния они используют универсальный математический аппарат, объединяющий квантовую механику и теорию относительности.

В новом исследовании ученые доказывают, что с токи зрения петлевой квантовой космологии описание инфляции устраняет две основные аномалии в распределении реликтового излучения.

Используя космологию квантовой петли, мы естественным образом разрешили две из этих аномалий, что позволяет избежать потенциального кризиса. Присутствие этих аномалий говорит о том, что мы живем в исключительной Вселенной. Донхуи Чжон, автор исследования

Авторы считают, что неоднородности реликтового излучения являются результатом неизбежных квантовых флуктуаций в ранней Вселенной. Во время ускоренной фазы расширения, про которую мы уже упоминали, эти изначально крошечные флуктуации растягивались под воздействием силы тяжести, отражаясь в наблюдаемых неоднородностях.

Выводы американских ученых могут подтвердить или опровергнуть новые спутниковые миссии, такие как LiteBIRD и Cosmic Origins Explorer: они нацелены на обнаружение следов первичных гравитационных волн на фоне реликтового излучения.