У побережья Израиля найден огромный затонувший корабль 7-го века



Около 1300 лет назад корабль длиной 25 метров затонул всего в нескольких десятках метров от побережья Израиля. Скорее всего, во время этого инцидента никто не погиб. Но его груз включал 103 амфоры, заполненные всеми видами сельскохозяйственной продукции, многочисленные предметы повседневного пользования, используемые экипажем. Исследователи также обнаружили несколько греческих и арабских надписей. Они были поглощены морем и песком, которые веками хранили свои секреты.

Впервые замеченный двумя членами соседнего кибуца Мааган Михаэль, примерно в 35 км. к югу от Хайфы корабль снова был занесен песком и вновь открыт в 2015 году. Раскопки судна проводил с 2016 года Институт морских исследований им. Леона Реканати при Университете Хайфы. Они дали археологам уникальную возможность взглянуть на жизнь региона, торговые пути и строительство судов в переходный период между византийским и исламским правлением. Кроме того, в этом месте представлена ​​самая большая коллекция морских грузов византийской и ранней исламской керамики, обнаруженная в Израиле, не лишенная тайны, поскольку два из шести типов амфор ранее никогда нигде не встречались.

Первые результаты раскопок были рассмотрены в двух научных статьях, недавно опубликованных в журналах «Levant» и «Near Eastern Archaeology». «Мы не смогли с уверенностью определить, что привело к крушению корабля, но мы думаем, что, вероятно, это была навигационная ошибка», – заявила «The Jerusalem Post» археолог Хайфского университета Дебора Цвикель, автор обеих статей. «Мы говорим о необычно большом судне, которое прекрасно сохранилось».



Основываясь на полученных данных, исследователи полагают, что судно должно было останавливаться на Кипре, в Египте и, возможно, в порту вдоль побережья Израиля, прежде чем затонуть. «Это определенно было путешествие вокруг Леванта». Размер и богатство груза противоречат распространенному в настоящее время среди ученых мнению, что в переходный период между властью Византийской империи и установлением гегемонии арабов в 7-8 веках торговля в Восточном Средиземноморье была ограничена.

Надписи, найденные археологами, дали представление об удивительной сложности того периода, когда на корабле встречались греческие и арабские буквы, а также христианские и мусульманские религиозные символы – независимо от того, были ли они вырезаны на самом судне или на амфорах. «Мы не знаем, была ли команда христианской или мусульманской, но мы нашли следы обеих религий», – подчеркнула Цвикель. Символы включают имя Аллаха, написанное на арабском языке, а также несколько крестов.

Среди продуктов, найденных в глиняной посуде, были оливки, финики, инжир, рыбные кости, кедровые орехи, виноград и изюм. На корабле было найдено много костей животных, возможно, из-за того, что они употреблялись в пищу, или потому, что команда держала их в качестве скота. «Мы не нашли человеческих костей, но мы предполагаем, что, поскольку корабль затонул так близко к побережью, никто не погиб», – подчеркнула Цвикель. Уникальным это место делает тот факт, что среди шести типов амфор, определенных археологами, два никогда не встречались ранее. Похоже, что большинство других сосудов были сделаны в Египте.

Кроме того, судно также демонстрирует важные детали с точки зрения техники кораблестроения. «Корабли были построены с использованием инновационного метода», – говорит Цвикель. «Основной характеристикой этого метода является использование врезных и шиповых соединений для скрепления досок корпуса. В 5-6 веках н. э. использовалась конструкция, которую называют «сначала скелет», в которой стяжки были прикреплены к предварительно сконструированному килю и каркасу. «Этот процесс «перехода в судостроении» был одной из главных тем в истории судостроения на протяжении около 70 лет, и некоторые вопросы остались без ответа. Поэтому каждое кораблекрушение этого периода содержит огромное количество информации, которая может пролить свет на технологии того времени».

Раскопки этого места, которые проводятся с участием нескольких магистрантов и докторантов, продолжаются, хотя этим летом чрезвычайная ситуация с коронавирусом помешала археологам продолжить работу. «Нам все еще нужно раскопать заднюю часть корабля, где, по-видимому, жил капитан», – отметила Цвикель. «Нам также необходимо провести дополнительный анализ многих находок, в том числе амфор, их содержимого, предметов быта, таких как кухонная посуда».

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