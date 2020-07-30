У певицы Рианны странный роман

Рианна выпускает собственную линейку косметики для лица. Но производится она не только для женщин, но и для мужчин. ASAP Rocky является одной из ее «моделей», которая рекламирует средства.
Кроме того, Рианна опубликовала нежный снимок с парнем, на котором они сидят слишком близко друг к другу.
Напомним, что о романе артистов начали писать западные СМИ. По данным инсайдеров, влюбленные вместе появились на благотворительной вечеринке, а потом поднялись в один номер отеля в Нью-Йорке.
«Они точно вместе! И очень хорошо смотрятся вдвоем. Счастья вам»,
– пишут поклонники свои пожелания паре.
Добавим, что в 2013 году уже появлялась информация об их отношениях, но рэпер опроверг ее, заявив, что они с Рианной – просто друзья.
Но в этот раз все может быть похоже на правду, ведь недавно певица рассталась с бизнесменом, с которым некоторое время состояла в отношениях.
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