У певицы Рианны странный роман

Рианна выпускает собственную линейку косметики для лица. Но производится она не только для женщин, но и для мужчин. ASAP Rocky является одной из ее «моделей», которая рекламирует средства.

Кроме того, Рианна опубликовала нежный снимок с парнем, на котором они сидят слишком близко друг к другу.

Напомним, что о романе артистов начали писать западные СМИ. По данным инсайдеров, влюбленные вместе появились на благотворительной вечеринке, а потом поднялись в один номер отеля в Нью-Йорке.

«Они точно вместе! И очень хорошо смотрятся вдвоем. Счастья вам», – пишут поклонники свои пожелания паре.

Добавим, что в 2013 году уже появлялась информация об их отношениях, но рэпер опроверг ее, заявив, что они с Рианной – просто друзья.

Но в этот раз все может быть похоже на правду, ведь недавно певица рассталась с бизнесменом, с которым некоторое время состояла в отношениях.