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У певицы Рианны странный роман

В последнее время появляется все больше слухов по поводу романа Рианны (Rihanna) и ASAP Rocky. А недавно и вовсе пара подогрела домыслы об отношениях.

Рианна выпускает собственную линейку косметики для лица. Но производится она не только для женщин, но и для мужчин. ASAP Rocky является одной из ее «моделей», которая рекламирует средства.

Кроме того, Рианна опубликовала нежный снимок с парнем, на котором они сидят слишком близко друг к другу.

Напомним, что о романе артистов начали писать западные СМИ. По данным инсайдеров, влюбленные вместе появились на благотворительной вечеринке, а потом поднялись в один номер отеля в Нью-Йорке.

«Они точно вместе! И очень хорошо смотрятся вдвоем. Счастья вам»,

– пишут поклонники свои пожелания паре.

Добавим, что в 2013 году уже появлялась информация об их отношениях, но рэпер опроверг ее, заявив, что они с Рианной – просто друзья.

Но в этот раз все может быть похоже на правду, ведь недавно певица рассталась с бизнесменом, с которым некоторое время состояла в отношениях.

 

30 июля, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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