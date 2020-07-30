Тому Хэнксу и его жене подарили гражданство

Голливудскому актеру паспорта вручил сам премьер-министр страны. Теперь пара может приезжать на новую родину беспрепятственно в любое время.

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон получили шикарный подарок – гражданство Греции. Паспорта звездным супругам вручил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Об этом в Instagram сообщил сам политик.

Мицотакис опубликовал снимок, на котором Хэнкс и Уилсон держат греческие паспорта. Рядом стоит он со своей супругой.

Отмечается, что жена голливудского актера имеет греческие корни по матери. Также у супругов есть дом на острове Андипарос.