Точка зрения одного из авторов законопроекта по поводу детенизации деятельности украинских казино на деньги

По тому, как развивались события первой половины 2020 года можно четко отследить, что в основе решения вопроса о легализации игорного бизнеса и казино на деньги в Украине лежит, в большей мере, именно политическая составляющая. Все разработки авторов законопроекта были нацелены на то, чтобы максимально реализовать точку зрения президента страны по выводу из тени гемблинг-индустрии.

О политической составляющей этого процесса расскажет в ходе панельной дискуссии народный депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», адвокат и арбитражный управляющий Тарас Тарасенко. Кроме этого, во время онлайн-вебинара эксперты-специалисты расскажут о том, как оптимизировать работу по запуску легального игорного бизнеса на территории украинского государства.

Основные составляющие запускаемого проекта

Являясь председателем подкомитета по правам человека, Тарасенко активно принимал участие в разработке Закона о легализации игорного бизнеса.

Ранее Тарас занимал руководящие посты в сфере юриспруденции, в частности, с 2010 года был директором юридический фирмы СТС. Многолетний опыт работы послужил разработке действенных инициатив, которые, в будущем, смогут помочь эффективной детенизации украинской индустрии азарта и интернет казино на гривны.

В своем выступлении, народный депутат Верховной Рады Тарасенко, остановится на следующих вопросах:

Особенности открытия и дальнейшего расширения сферы индустрии азарта в Украине, предусмотренные в условиях нынешнего Закона. Предупреждение игорной зависимости – это не только обязанности самих игроков, но владельцев клубов. Все тонкости актуального налогообложения деятельности онлайн казино на гривны в Украине

Тем более что ранее, он непосредственно инициировал несколько пунктов проекта при его обсуждении.

Обдуманное мнение депутата про украинские казино на гривны

В прошлом году, в своем интервью Тарасенко подчеркивал, что этот сектор довольно перспективен для экономики Украины и неоправданно был тенезирован в 2009 году. Интерес к этому вопросу возник у него тогда, когда сам Тарас неоднократно наблюдал, что при запрете игорной деятельности, она продолжает процветать подпольно и выпустил статью про вывод выигрышей с онлайн казино . Никакой уплаты налогов и защиты прав потребителей! Он самостоятельно провел детальные исследования и пришел к личному мнению, что законопроект про легализацию казино на деньги в Украине должен быть принят.

Исчезнет ли теневая составляющая?

По мнению Тарасенка, нужен только жесткий контроль, строгий учет денежного оборота и количества точек, которые конкретно прописаны в Законе.

Его позиция вполне категорична — работать можно только при подключении площадки к мониторинговой системе. Нет подключения – строгий, бескомпромиссный запрет. Важно взаимодействие правоохранительных органов и регулятора рынка азартных развлечений. Тарас также отмечает, что необходимо внедрять мировой опыт предотвращения лудомании . К азартной игре нужен ответственный подход, как со стороны пользователя, так и со стороны организатора. Такие развлечения должны быть убраны с улиц в определенные зоны, где доступ ограничен конкретными критериями.

На вопрос об отличиях нынешнего законопроекта от альтернативных предложений, депутат сказал, что основная его идея – это ограждение общества от повсеместных игорных площадок. Зонирование азартных развлечений, онлайн казино на реальные деньги и соблюдение строгих условий доступа к ним – это важнейший ключ к минимизации распространения лудомании.

Эти и другие идеи «ответственного гемблинга» — теги вступления данного спикера, которыми он намерен поделиться на онлайн-мероприятии.

Всем причастным к развитию гемблинг-индустрии, будет интересно и полезно услышать мнение одного из авторов законопроекта №2285-д.

Взято с сайта: moneycasino.com.ua