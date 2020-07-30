Страны Европы выступают за большую автономию от США в рамках НАТО

Политологический институт при лондонском Королевском колледже опубликовал анализ, подготовленный ведущими специалистами – бывшими руководителями спецслужб и вооруженных сил стран НАТО. В документе говорится, что западным державам необходимо быстро и разумно разработать меры коллективного сдерживания и защиты «от российской агрессии в виде кибератак, биологического оружия и кампаний дезинформации».

Североатлантический альянс НАТО, существующий с 1949 года, сейчас сталкивается с растущей агрессивной внешней политикой России и Китая. Так, отмечают эксперты из Королевского колледжа в Лондоне, только за последний год Китай увеличил свой военный бюджет на 6,5%. Россия, в свою очередь, проводит активнейшую модернизацию вооруженных сил. Обе страны неуклонно наращивают свое – далеко не всегда позитивное – влияние в киберпространстве.

Британский экспертный анализ вновь поднял вопрос о том, насколько объединенная Европа готова противостоять «мягкой» и «жесткой» силе Кремля, который использует всевозможные средства для увеличения своего геополитического влияния?

Подобную проблему обсуждали на этой неделе и эксперты в США. Еще один поднятый ими вопрос – о будущем НАТО: должна ли у европейцев быть некая стратегическая автономия от США, если их геополитические задачи не во всем совпадают? Такой поворот, говорят аналитики, означал бы изменение мирового геополитического устройства. Скорее всего, он повлечет более активную милитаризацию Европы для сдерживания потенциальной агрессии, в первую очередь – со стороны России.

«Пока Россия планирует использовать ядерные удары, трудно представить, что стратегическая автономия европейцев будет функциональна без американского благословения, — сказал в ходе вебинара Питер Раф, политолог Гудзоновского института в Вашингтоне, под эгидой которого проходило мероприятие. — По всей видимости, стратегическая автономия может обрести наилучшую форму, если будет соблюдаться своего рода “разделение труда” между западными державами: для США главным вызовом будут Китай и тихоокеанский регион, а Европа станет отвечать за сдерживание России, что ей вполне по силам».

Не исключено, полагают участники видеоконференции, что такое «разделение труда» в сфере стратегической безопасности скоро станет необходимостью. Сейчас в мире неуклонно растет использование невоенных средств, таких как пропаганда, дезинформация, фальсификация, троллинг. Все эти приемы, в сочетании с военными действиями, образуют то, что называется «гибридной войной».

«Если поглядеть на стратегическую ситуацию, на то, как она изменяется, и какие основные угрозы существуют [для Запада], всё больше людей видят реальную опасность использования не столько конвенциональных видов вооружений, сколько неконвенциональных, таких как пропаганда в социальных сетях и прочие, которые мы называем “мягкой силой”, — сказал, шведский политолог Матс Энгман из Института развития политики по безопасности и развитию. — По мере того, как страны, использующие “мягкую силу”, наращивают свой потенциал, они будут все больше склонны использовать эти неконвенциональные вооружения вместо военных средств».

С аналитиками в США согласны и многие политологи в Европе. Авторы уже упомянутого исследования, проведенного Королевским колледжем Лондона, призывают все 30 стран, входящих в НАТО, не сокращать свои оборонные расходы, а также обсудить насущные проблемы стратегической автономии и сдерживания на ближайших встречах на высшем уровне.