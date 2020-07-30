«  
  »

Сибирские пожары выделили 100 мегатонн углекислого газа

 

Лесные пожары в заполярной части России в июле 2020 года произвели в два раза больше углекислого газа, чем в прошлом. Выбросы достигли 100 мегатонн. Судя по прогнозам ученых, число очагов пожаров будет только увеличиваться.

С 1 по 23 июля общий объем выбросов углерода от пожаров в арктической части Сибири оценивается в 100 мегатонн, сообщил The Washington Post старший научный сотрудник службы мониторинга атмосферы «Коперник» Марк Паррингтон.

По словам ученого, это почти в два раза больше показателей июня.

«Внутри Полярного круга огромный скопление пожаров, интенсивно горевших в течение нескольких дней, и, судя по всему, горение продолжится», — рассказал изданию Паррингтон еще 24 июля. И, как отмечает The Washington Post, его прогноз сбылся.

Позже сотрудник «Коперника» в своем твиттере добавил: «В июле мы стали свидетелями ранее невиданного обострения пожаров в Арктике». В июле 2019 года лесные пожары произвели 50 мегатонн углерода».

30 июля, 2020 | Category: Наука, Новости, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  