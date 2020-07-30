Сибирские пожары выделили 100 мегатонн углекислого газа

Лесные пожары в заполярной части России в июле 2020 года произвели в два раза больше углекислого газа, чем в прошлом. Выбросы достигли 100 мегатонн. Судя по прогнозам ученых, число очагов пожаров будет только увеличиваться.

С 1 по 23 июля общий объем выбросов углерода от пожаров в арктической части Сибири оценивается в 100 мегатонн, сообщил The Washington Post старший научный сотрудник службы мониторинга атмосферы «Коперник» Марк Паррингтон.

По словам ученого, это почти в два раза больше показателей июня.

«Внутри Полярного круга огромный скопление пожаров, интенсивно горевших в течение нескольких дней, и, судя по всему, горение продолжится», — рассказал изданию Паррингтон еще 24 июля. И, как отмечает The Washington Post, его прогноз сбылся.

Позже сотрудник «Коперника» в своем твиттере добавил: «В июле мы стали свидетелями ранее невиданного обострения пожаров в Арктике». В июле 2019 года лесные пожары произвели 50 мегатонн углерода».