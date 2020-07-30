Россия перебросит ракеты и войска к западным границам

Россия перебросит новейшие вооружения и дополнительный контингент войск к западным границам в ответ на планы США разместить военных в Польше и странах Балтии. Об этом сообщил «Интерфаксу» инспектор министерства обороны РФ генерал-майор Владимир Богатырев.О том, что американские войска могут появиться в граничащих с Россией странах в среду объявил глава Пентагона Марк Эспер. На польские и балтийские базы может быть перебазирована часть 12-тысячного контингента, который выводится из Германии.

«Конечно же, военный ответ на эти шаги Вашингтона будет… Россия ответит <..> спокойно и комплексно», — предупредил Еременко.

По его словам, будут усилены сухопутные группировки Западного военного округа, продолжена модернизацию сил и войск Балтийского флота, которые получат на вооружение средства доставки боеприпасов большой мощности «в места возможной дислокации натовских войск».

Флот, по словам генерал-майора, получит гиперзвуковое оружие и другие виды новейшего вооружения, в том числе авиационные комплексы «Кинжал», лазерные боевые комплексы «Пересвет», ракету «Циркон».

«Не надо забывать о том, что достаточными возможностями обладает российская боевая авиация, в том числе стратегическая», — сказал Богатырев.

Носители новейших вооружений могут быть размещены «на максимально близкое расстояние к границам тех стран, откуда будет исходить угроза», подчеркнул он.

Стремление приблизить группировки войск к российским границам «с военной точки зрения бессмысленно», сказал Богатырев. Но в Минобороны такие действия считают «крайне опасными».