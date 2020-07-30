Россия перебросит ракеты и войска к западным границам

«Конечно же, военный ответ на эти шаги Вашингтона будет… Россия ответит <..> спокойно и комплексно», — предупредил Еременко.
По его словам, будут усилены сухопутные группировки Западного военного округа, продолжена модернизацию сил и войск Балтийского флота, которые получат на вооружение средства доставки боеприпасов большой мощности «в места возможной дислокации натовских войск».
Флот, по словам генерал-майора, получит гиперзвуковое оружие и другие виды новейшего вооружения, в том числе авиационные комплексы «Кинжал», лазерные боевые комплексы «Пересвет», ракету «Циркон».
«Не надо забывать о том, что достаточными возможностями обладает российская боевая авиация, в том числе стратегическая», — сказал Богатырев.
Носители новейших вооружений могут быть размещены «на максимально близкое расстояние к границам тех стран, откуда будет исходить угроза», подчеркнул он.
Стремление приблизить группировки войск к российским границам «с военной точки зрения бессмысленно», сказал Богатырев. Но в Минобороны такие действия считают «крайне опасными».
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