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Российская валюта стремительно обваливается

На торгах на Московской бирже курс евро 30 июля преодолел отметку в 86 рублей. По состоянию на полдень по московскому времени, евро стоил 86,23 рубля. По сравнению с закрытием предыдущей сессии единая европейская валюта подорожала на 62 копейки.

Доллар также дорожает к рублю. Биржевой курс американской валюты на 12:00 мск — 73,42 рубля (+85 копеек).

Предыдущий раз биржевой курс евро поднимался выше 86 рублей в апреле 2020 года. Доллар в апреле стоил более 76 рублей.

Российский рубль дешевеет к основным валютам уже несколько дней подряд. Отметку в 84 рубля биржевой курс евро преодолел 27 июля, а 28 июля единая европейская валюта стала стоить дороже 85 рублей.

30 июля, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия ﻿
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