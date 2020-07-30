Производство сверхзвукового пассажирского самолета AS2 запланировали на 2023 год

Американская компания Aerion Supersonic объявила о намерении начать серийное производство перспективного сверхзвукового самолета AS2 в 2023 году. Как пишет Flightglobal, на первом этапе объемы выпуска летательных аппаратов будут небольшими, однако позднее они будут доведены до 36 самолетов в год. Выпуском передней части фюзеляжа самолета займется компания Spirit Aerosystems.

Aerion Supersonic занимается разработкой пассажирского самолета AS2 с 2014 года. По предварительным расчетам, длина самолета составит 51,8 метра, высота — 6,7 метра, а размах крыла — 18,6 метра. Максимальная взлетная масса сверхзвукового самолета составит 54,8 тонны. AS2 будет оснащен тремя двигателями, тяга каждого из которых, по оценке разработчиков, должна быть не менее 69 килоньютонов.

Самолет будет рассчитан на перевозку до 12 пассажиров. AS2 будет выполнять полеты над водой на крейсерской скорости в 1,4 — 1,6 Маха, замедляясь до 1,2 над сушей. Несколько меньшая скорость полета над сушей вкупе с особой аэродинамической конструкцией планера позволит, как рассчитывают разработчики, почти полностью избегать формирования ударных волн.

Дальность полета самолета на скорости в 1,4 числа Маха составит 7,8 тысячи километров и 10 тысяч километров на скорости в 0,95 числа Маха. В настоящее время международные правила запрещают полеты сверхзвуковых самолетов над населенными участками суши.

Первый полет AS2 также планируется на 2023 год. Его разработчики намерены приурочить к 20-летию со дня последнего полета французского сверхзвукового пассажирского самолета Concorde. Сертификацию самолета Aerion Supersonic намерена завершить до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что американская компания GE Aviation намерена до конца 2020 года приступить к испытаниям отдельных элементов турбореактивного двигателя Affinity, который планируется устанавливать на перспективные сверхзвуковые пассажирские самолеты AS2 компании Aerion Supersonic. В частности, до конца года начнутся испытания камеры сгорания и системы выброса отработанных газов.