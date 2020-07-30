Продукты, которые могут помешать вам выспаться — врачи составили список

Кроме кофе, есть еще ряд продуктов, способных повлиять на сон. Поэтому их следует избегать за несколько часов до того, как вы собираетесь ложиться.

Проблемы с засыпанием достаточно распространённое явление. Связаны они с различными факторами, однако немаловажную роль в этом вопросе играют те или иные продукты питания. Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, какие продукты негативно влияют на сон.

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Всем известно, что пить кофе на ночь не стоит – уснуть будет сложно, однако не все знают, что точно такими же свойством обладает чай. Причем не так важно, зеленый или черный. И в том и в другом достаточно кофеина, который стимулирует нервную систему и мешает быстро заснуть. Диетолог советует в вечернее время отказаться от любых напитков, содержащих кофеин.

Также эксперт советует не употреблять вечером имбирь и перец чили. Они повышают температуру тела и придают бодрости.

Хайдрун Шуберт отмечает – даже овощи сырые овощи мешают нам заснуть. Дело в том, что они активизируют долгую работу пищеварительного тракта, которая мешает организму перейти в фазу глубокого сна. В итоге вы не высыпаетесь.

Если у вас проблемы с засыпанием, стоит избегать солодки. Это связано с тем, что в ней много глицирризиновой кислоты. Это вещество повышает давление и влияет на водно-солевой баланс, что может вызвать бессонницу.