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Премию Гильдии режиссеров перенесли вслед за «Оскаром»

Премию Гильдии режиссеров перенесли вслед за "Оскаром"

Церемонию вручения премии Гильдии режиссеров (DGA) перенесли на 10 апреля 2021 года.

Она состоится примерно за две недели до «Оскара», который также был сдвинут на апрель из-за пандемии.

Дополнительная информация относительно формата и места проведения церемонии будет предоставлена позже.

Церемония вручения премии DGA-2020 состоялась 25 января. Сэм Мендес получил высшую награду за военную драму «1917».

Как сообщалось ранее, Британская киноакадемия также перенесла на апрель премию BAFTA.

30 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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