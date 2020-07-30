Польша выходит из конвенции по борьбе с домашним насилием, выступая против «подмены биологического понятия пола социокультурным

Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.

По словам главы Минюста, в конвенции есть положения «идеологического характера», которые власти Польши считают «вредными». Речь идет, в частности, о «замене биологического понятия пола человека социокультурным». Как отметил министр, это угрожает «традиционным семейным ценностям».

Зёбро заявил, что польские законы, которые защищают женщин от домашнего насилия, могут служить примером для других стран. Он подчеркнул, что власти страны соблюдают все положения Стамбульской конвенции, а в некоторых случаях делают даже больше того, о чем говорится в документе.

24 июля в Варшаве прошла акция протеста из-за планов властей выйти из конвенции. Свою озабоченность в связи с таким шагом польского руководства выразили и в Совете Европы.