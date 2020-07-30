«Покупать некому»: Аукционы российского госдолга провалились

Аукционы российского госдолга постепенно превращаются «головную боль» для Минфина, которому в этом году предстоит профинансировать 5-триллионый дефицит федерального бюджета.В ходе очередной серии аукционов в среду ведомство снова не смогло привлечь сумму, которая нужна, чтобы выполнить амбициозный квартальный план по займам в размере триллион рублей.

Инвесторам предлагались 5-летние ОФЗ 26234 и бумаги с плавающей ставкой с погашением в 2026 году (ОФЗ 29014).

Спрос на первом аукционе оказался на треть ниже предложенного Минфином объема — 19,6 млрд рублей против 30 млрд. Продать бумаги удалось 8,6 млрд рублей, при этом из почти половина досталось одному покупателю.

На втором размещении спрос составил гигантские 193 млрд рублей, но более 90% заявок были выставлены с существенной скидкой к рыночной цене (вплоть до 98,5% от номинала). Удовлетворив лишь 14 из них, Минфин привлек 19,2 млрд рублей, что стало худшим результатом для плавающих бумаг с начала июня.

Результат размещения флоатеров оказался слабым, отмечает руководитель дирекции анализа долговых инструментов ФК «Уралсиб» Ольга Стерина.

«Мы ещё раз убедились в том, что без возможности что-то заработать инвесторам покупка флоатера не интересна. Спрос есть, но участники хотят покупать дешевле вторички, а Минфин не хочет продавать дешевле», — цитирует Стерину Bloomberg.

Сегодняшние размещения — это «по сути первые аукционы без ожиданий участников по дальнейшему снижению ключевой ставки», указывает начальник аналитического управления УК «Ингосстрах-инвестиции» Евгений Воробьев.

Пока центробанк смягчал политику, доходности ОФЗ падали, а цены обновляли исторические рекорды, маня инвесторов, желающих заработать на ралли. Но цикл снижение ключевой ставки в России близок к концу, а к тому же существует угроза дальнейшего ослабления рубля, которое началось в июне после отмены карантина, и с тех пора продолжается, хотя и небыстро, но стабильно, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Это оставляет неприятный вопрос: кто будет покупать огромный объем госбумаг, который Минфин планирует выбросить на рынок, говорит аналитик Росбанка Юрий Тулинов. Чтобы выполнить квартальный план, Минфин нужно занимать по 80-85 млрд рублей в неделю. Но аукционы среды принесли только 27,7 млрд рублей, неделей ранее удалось привлечь 60 млрд.

Госдолг России — это всего 20% ВВП, и государство могло бы спокойно его наращивать, но проблема в том, что «в нашей системе координат его просто некому купить», отмечает начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

«Минфин готов привлекать только средне- и долгосрочные долги. Покупатели такого долга: пенсионные фонды и страховые (в пределе 0,3-0,5 трлн рублей в год), нерезиденты (0,3-0,5 трлн), население (0,1-0,2 трлн), банки без дополнительных рисков и участия ЦБ (0,1-0,3 трлн). На выходе условные предельные 1-1,5 трлн рублей в год — это вся емкость нашего рынка госзаимствований», — приводит подсчеты Сусин.

Во всем мире длинный госдолг покупают пенсионный фонды, но в России система дискредитирована, а восстановление доверия займет десятилетия; чтобы увеличить приток нерезидентов, нужно давать сверхпремии, поясняет он.

«Увеличить емкость (рынка) быстро можно: подключив ЦБ (как покупателя, так и регулятора), повысив премии, снизив сроки размещения. Но ЦБ не готов подключиться, Минфин не готов сокращать дюрацию и платить сверхбольшие премии, а если готов — то лишь в очень ограниченных объемах. Поэтому придется сокращать расходы», — отмечает Сусин.

Этот процесс, напомним, уже запущен. Минфин предложил начать секвестр уже с 2021 года. Суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 1,428 трлн рублей, в 2022-м — 1,892 трлн рублей, а в 2023 году — в 1,364 трлн рублей.