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Первый полёт израильского БПЛА Heron TP, созданного для Германии

Согласно официальной публикации на сайте «Израильской Авиационной Промышленности» (IAI), сегодня, 26.07.20, в небе Израиля был выполнен первый испытательный полёт варианта БПЛА Heron TP для Германии. Полёт прошёл успешно.

 

Создание данной версии БПЛА – совместная работа IAI, Директората БПЛА («Минhелет hа-МАЛАТим») в составе Управления НИОКР АОИ и МО Израиля (МАФАТ), а также компании Airbus DS Airborne Solutions (отделение компании Airbus Group).  Его стоимость около 900 млн евро: 720 млн будут выплачены ADS компании IAI за аренду 7 БПЛА (5 боевых и 2 учебных) до 2027 г. (с возможностью продления) и 177 млн. Государству Израиль за использование израильских аэродромов, средств управления и контроля, а также поддержку и техобслуживание. Именно для этого проекта была создана эскадрилья «Красный Барон» на базе ВВС Тель-Ноф.

БПЛА Heron TP для Германии близок к «Эйтан» ВВС Израиля. Это средневысотный многоцелевой БПЛА с большой продолжительностью полёта (medium altitude, long endurance, multi-mission). Способен нести разнообразные сменные полезные нагрузки. Предназначен для миссий Бундесвера в Мали и Афганистане.

Глава Директората БПЛА в составе МАФАТ полковник (рез.) Х.: «Это важный и исторический этап в стратегическом сотрудничестве между Израилем и Германией, на котором разработанный и построенный Израилем БПЛА, произведенный для ВВС Германии, взлетел на свой первый полет в израильском небе. Несмотря на различные проблемы в столь сложном проекте, к которым добавились проблемы коронавируса,  мы идём по графику. Всё это – благодаря совместной и напряжённой работе, проделанной различными организациями в оборонных системах Германии и Израиля».

Вице-президент IAI и гендиректор Отделения военных самолетов компании Моше Леви: «IAI рада отметить этот важный этап в проекте Heron TP для Германии. Мы благодарим наших партнеров из МО и Airbus Group за сотрудничество в этом проекте, благодаря которому мы готовимся поставить ВВС Германии систему, адаптированную к их оперативным потребностям и требованиям».

30 июля, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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