Первый полёт израильского БПЛА Heron TP, созданного для Германии

Согласно официальной публикации на сайте «Израильской Авиационной Промышленности» (IAI), сегодня, 26.07.20, в небе Израиля был выполнен первый испытательный полёт варианта БПЛА Heron TP для Германии. Полёт прошёл успешно.

эскадрилья «Красный Барон»

Создание данной версии БПЛА – совместная работа IAI, Директората БПЛА («Минhелет hа-МАЛАТим») в составе Управления НИОКР АОИ и МО Израиля (МАФАТ), а также компании Airbus DS Airborne Solutions (отделение компании Airbus Group). Его стоимость около 900 млн евро: 720 млн будут выплачены ADS компании IAI за аренду 7 БПЛА (5 боевых и 2 учебных) до 2027 г. (с возможностью продления) и 177 млн. Государству Израиль за использование израильских аэродромов, средств управления и контроля, а также поддержку и техобслуживание. Именно для этого проекта была созданана базе ВВС Тель-Ноф.

БПЛА Heron TP для Германии близок к «Эйтан» ВВС Израиля. Это средневысотный многоцелевой БПЛА с большой продолжительностью полёта (medium altitude, long endurance, multi-mission). Способен нести разнообразные сменные полезные нагрузки. Предназначен для миссий Бундесвера в Мали и Афганистане.

Глава Директората БПЛА в составе МАФАТ полковник (рез.) Х.: «Это важный и исторический этап в стратегическом сотрудничестве между Израилем и Германией, на котором разработанный и построенный Израилем БПЛА, произведенный для ВВС Германии, взлетел на свой первый полет в израильском небе. Несмотря на различные проблемы в столь сложном проекте, к которым добавились проблемы коронавируса, мы идём по графику. Всё это – благодаря совместной и напряжённой работе, проделанной различными организациями в оборонных системах Германии и Израиля».