Ощущение счастья оказалось слабо зависимым от семейного положения

Американские ученые выяснили, что среди людей старше 60 лет самыми счастливыми и довольными жизнью оказываются долговременно женатые, а вот между одиночками и теми, кто разводился и заново женился, особой разницы нет. Для этого исследователи проанализировали данные о жизни более 7,5 тысячи человек, собранные с 1968 по 2010 год. Субъективное ощущение счастья, таким образом, слабо зависит от семейного положения и, скорее всего, в первую очередь определяться индивидуальными характеристиками, пишут ученые в The Journal of Positive Psychology.

Связь между семейным положением и самочувствием (как психическим, так и физическим) изучается довольно часто, а посвященные этому вопросу исследования склоняются к тому, что брак и романтические отношения вообще — такой же важный аспект здорового образа жизни, как правильное питание и отсутствие вредных привычек. К примеру, женатые пожилые люди физически сильнее своих одиноких сверстников, а вот у одиноких людей, судя по результатам одного метаанализа, выше риск развития деменции.

У подобных исследований, однако, есть очень важное ограничение: чаще всего исследователи оценивают семейное положение только один раз и делают выводы на основе этого. В то же время может оказаться, например, что участник был женат не раз, что он мог овдоветь или что он всю жизнь был одиноким, а в брак вступил, например, уже в пожилом возрасте — тогда, когда исследование проводилось.

Ричард Лукас (Richard Lucas) из Мичиганского университета и его коллеги в своей работе решили это учесть. Для этого они использовали результаты долгосрочного исследования, которое проводилось с 1968 по 2010 год: в начале этого исследования всем участникам было по 18 лет, и до достижения ими 60 лет ученые раз в несколько лет собирали данные об их жизни и здоровье. Так, для каждого из 7532 участников выборки были доступны подробные данные о семейном положении: вступление в брак, развод, вдовство или же попросту отказ от долгосрочных романтических отношений. В конце исследования у каждого из участников попросили по шкале от 1 до 5 оценить, насколько они довольны своей жизнью.

В зависимости от изменения семейного положения, участников разделили на три группы: те, кто жил с одним и тем же партнером весь период исследования (79 процентов), те, кто все время был одинок (8 процентов), и те, кто был в разводе, женился несколько раз или овдовел (13 процентов).

В среднем участники, которые постоянно находились в браке, оценивали довольство своей жизнью на 3,8 балла. Эта оценка была выше, чем в двух других группах, а вот среди них различалась незначительно: у участников, которые несколько раз меняли свое семейное положение, оценка равнялась примерно 3,5, а у тех, кто все время был одинок — чуть выше 3,6.

Авторы работы заключили, что женатые пожилые люди в действительности счастливее своих сверстников, но это различие справедливо только в том случае, если брак был один и не прерывался разводом и повторным вступлением в брак. Среди тех, кто был женат несколько раз, и тех, кто предпочел остаться одиноким, различий в ощущении субъективного счастья не было: исследователи предположили, что их удовлетворение жизнью могло снизиться социальной изоляцией, которая, впрочем, наступала по разным причинам в обоих случаях. Несмотря на то, что точные выводы по работе пока что сделать нельзя (для этого понадобятся дополнительные исследования), авторы отметили, что само субъективное ощущение счастья, скорее всего, зависит от индивидуальных характеристик человека, а не того, как развивается его личная жизнь.