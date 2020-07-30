Несколько знаменитостей одновременно показали фото в одном и том же купальнике

Сразу несколько знаменитостей показали в соцсетях фотографии в одном и том же купальном костюме. На их публикации обратили внимание в Page Six.

Речь идет о слитном купальнике Showoff с леопардовым принтом, который входит в коллекцию американского бренда Good American. Стоимость модели составляет 109 долларов (около восьми тысяч рублей), однако в настоящий момент она полностью распродана на официальном сайте марки.

Так, журналисты заметили, что в указанном костюме одновременно сфотографировались старшая сестра Ким Кардашьян Кортни, популярная фэшн-блогерша Дженьюари Джонс (January Jones) и российская супермодель Ирина Шейк.

Более того, на снимках, которые появились в Instagram в июле, все три женщины позируют в похожих позах, стоя в полный рост перед камерой.