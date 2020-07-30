На Марс отправили вертолет

Ракета Atlas V запустила аппараты миссии «Марс-2020» — ровер «Персеверанс» и первый внеземной вертолет «Инженити». Одной из главных задач марсохода станет сбор образцов грунта, которые через несколько лет заберет следующая миссия и доставит на Землю в 2031 году. Прибытие аппаратов на Марс намечено на вторую половину февраля 2021 года. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале NASA.

На текущий момент на марсе работают два аппарата, причем оба разработки NASA: неподвижная станция InSight и марсоход «Кьюриосити», успешно работающий на планете с 2012 года. Новый ровер «Персеверанс» основан на той же платформе, однако его миссия отличается от «Кьюриосити». Он будет искать органические соединения, потенциально указывающие на присутствие микроорганизмов в прошлом или настоящем, исследовать климат Марса и пытаться синтезировать кислород из атмосферы.

Еще одна важная задача «Персеверанса» отчасти относится и к будущим миссиям: он будет собирать образцы грунта, за которыми в 2026 году прибудет следующий марсианский аппарат NASA, который заберет собранные образцы и впервые в истории доставит их на Землю. Второй аппарат миссии «Марс-2020» — вертолет «Инженити» — тоже примечателен: если он сумеет подняться в воздух, это станет первым управляемым атмосферным полетом за пределами Земли. Помимо проверки возможности полета в марсианской атмосфере его задачей также станет разведка поверхности вокруг марсохода.

За отправку аппаратов к Марсу отвечает ракета Atlas V компании United Launch Alliance. Она стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал 30 августа в 14:50 по московскому времени. Меньше чем через час перелетная платформа с аппаратами, тепловым щитом и посадочным модулем должна отделиться от ракеты и начать самостоятельный перелет к точке назначения.

Прибытие аппаратов назначено на 18 февраля 2021 года. Посадка состоится в кратере Езеро, в месте, которое в прошлом было дельтой реки. Как и «Кьюриосити», «Персеверанс» сначала будет тормозить тепловым щитом, затем парашютами, а за финальную часть посадки будет отвечать «Небесный кран» — платформа с ракетными двигателями, которая зависнет невысоко над поверхностью и спустит аппараты на тросах. Номинальный срок миссии после посадки составляет один год, но фактически, если марсоход не столкнется с непреодолимыми техническими трудностями, его работа продолжится.