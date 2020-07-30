МИД Украины: Российские боевики могли быть использованы в Белоруссии для дестабилизации выборов

«Российские боевики», которые участвовали в войне в Донбассе, могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Белоруссии накануне президентских выборов. С таким заявлением выступила спикера МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, которые участвовали в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу», — сказала она.

Как известно, в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых называют участниками ЧВК «Вагнер», часть из них ранее принимали участие в боевых действиях в Донбассе, а некоторые имеют украинское гражданство. В связи с этим заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев может потребовать их выдачи.