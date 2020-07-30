Как Меган Маркл разозлила королевский персонал своим колье: «Она хотела привлечь внимание прессы»

В 2016 году Меган Маркл вышла в свет в колье, которое имело для нее особенное значение, однако была застигнута врасплох из-за того, что произошло дальше. На публике она появилась с золотой цепочкой на шее с буквами H и M, которые символизировали их с Гарри имена. Однако королевские помощники в восторг от этого не пришли.

Они сказали ей, что ношение таких колье лишь побудит фотографов делать еще больше снимков и приведет к громким заголовкам,

— пишут в своей книге «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» ее авторы Омид Скоби и Кэролин Дюран.

Тогда Меган только начинала встречаться с Гарри, и, по мнению королевского персонала, лишнее внимание им было ни к чему. Так, один из старших помощников позвонил возлюбленной принца, чтобы проинструктировать ее, чего делать пока не стоит, и после этого звонка она была недовольна.

Меган почти ничего не сказала во время разговора, а просто выслушала совет. Но после того, как она повесила трубку, она была недовольна и очень эмоциональна. Хотя она знала, что у помощника были добрые намерения, однако тот факт, что кто-то из команды ее бойфренда говорил ей, какие украшения носить или что не следует улыбаться фотографу, выглядел сюрреалистичным,

— говорится в книге.

Меган Маркл и принц Гарри

После этого, по словам Скоби и Дюран, Меган позвонила подруге и пожаловалась на происходящее.

Я не могу победить. Они делают вид, что я виновата в этих фотографиях, что это похоже на то, что я поощряю их. Я не знаю, что сказать. Только вчера в интернете писали, что я выгляжу несчастной на фотографиях, потому что я пытаюсь просто игнорировать фотографа,

— делилась переживаниями Меган.

Книга «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» выйдет в США 11 августа. В ней рассказывается о жизни Меган Маркл и принца Гарри, начиная с первых дней их романа и заканчивая их решением уйти с поста старших членов королевской семьи и переехать в Лос-Анджелес со своим сыном Арчи.