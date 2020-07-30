Хищную муху из Австралии назвали в честь Дэдпула

Четыре вида австралийских мух-ктырей получили имена в честь персонажей вселенной Marvel: Дэдпула, Тора, Локи и Черной Вдовы. В названии еще одного вида увековечили память знаменитого автора комиксов Стэна Ли. Как сообщается на сайте Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO), такие названия помогут привлечь внимание общественности к новым открытиям и экологическим проблемам. Наряду с «супергеройскими» мухами, за минувший год специалисты CSIRO описали более 150 видов насекомых и других живых существ.

Ученые нередко называют новые виды живых организмов в честь знаменитостей и даже вымышленных персонажей. Это позволяет привлечь к открытиям внимание общественности, а также отражает личные симпатии и интересы исследователей. Только за недавнее время в зоологических справочниках были увековечены имена Виктора Цоя, Егора Летова, Греты Тунберг и даже сооснователя Хогвартса Салазара Слизерина.

Специалисты из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) не смогли остаться в стороне от этой тенденции. За прошедший год они описали на территории континента и в омывающих его водах более 150 неизвестных науке видов и уточнили систематическое положение некоторых уже известных. Часть новых видов получила необычные имена.

Например, проанализировав систематику австралийских представителей семейства ктырей (Asilidae), хищных насекомых из отряда двукрылых (Diptera), ученые пришли к выводу, что вид Daptolestes sergius заслуживает выделения в отдельный род. Яркая красно-черная расцветка этого насекомого напомнила членам команды маску Дэдпула, супергероя из комиксов издательства Marvel. В результате новый род назвали Humorolethalis. Это название — сложная игра слов. Оно включает латинские слова, означающие «влажный» и «мертвый», то есть является искаженным буквальным переводом супергеройского имени Дэдпула («dead» — мертвый, «pool» — бассейн). Кроме того, первая его часть звучит как английское слово «юмор» и отсылает к привычке этого персонажа постоянно шутить.

Пересмотрев состав рода Daptolestes, авторы дали еще четырем видам имена, связанные со вселенной комиксов Marvel. Увековечены оказались Тор (D. bronteflavus — буквально «светловолосый гром»), Локи (D. Illusiolautus — «элегантная хитрость») и Черная Вдова (D. feminategus — «женщина, одетая в кожу»). А вид D. leei назвали в честь знаменитого автора комиксов Стэна Ли, создателя многих популярных персонажей Marvel. По словам ученых, это насекомое имеет некоторое сходство со знаменитым автором: отметины на его голове напоминают солнцезащитные очки и седые усы Ли.

Наряду с «супергеройскими» насекомыми сотрудники CSIRO описали или переописали еще 151 вид насекомых. Некоторые из них, например, два новых вида мух из семейства львинок (Stratiomyiidae) и один вид дорожных ос (Pompilidae) были обнаружены на территориях, которые позже оказались в эпицентре катастрофических лесных пожаров 2019-2020 года.

По словам авторов, науке известна лишь четверть видов австралийских насекомых. Новые открытия помогут лучше понять, как устроены местные экосистемы и как они меняются под воздействием климатических изменений.

Однако на глаза ученых попадались не только насекомые. Среди «новинок» — восемь видов растений, два вида рыб, один вид клещей, 25 видов морских беспозвоночных, а также три подвида птиц.