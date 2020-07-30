Ева Грин сфотографировалась с коровами

Французская актриса Ева Грин, которую мы знаем по картинам «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи и «Город грехов-2» Роберта Родригеса, стала главной героиней французского журнала Madame Figaro.

Для издания знаменитость позировала в нежных нарядах от Paco Rabanne, Intimissimi, Alexander McQueen, Miu Miu и Olivier Theyskens. В трендовых образах она была запечатлена на фоне природы и животных.

Кроме фотосессии Ева дала и откровенное интервью изданию, в котором призналась, что давно мечтает о ферме в Ирландии и больше не хочет играть роковых женщин.

«Природа оказывает на меня особенное влияние, успокаивая и даже спасает. Она привязывает меня к земле, делает меня более активной, более реалистичной. Мой краткосрочный жизненный план: ферма, вероятно, в Ирландии. Это не актерская прихоть, это очень глубокое стремление, о котором я думаю уже несколько лет», — призналась актриса.

«Я больше не хочу играть всех этих темных и красивых персонажей, роковых женщин, соблазнительниц. К сожалению, все меньше и меньше интересных фильмов создается, а независимые производства находятся в упадке. Сегодня творчество сместилось в сериалы», — отметила она.