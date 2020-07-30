«Единственная красавица семьи Кардашьян» показала роскошное убранство своего дома

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, показала журналистам роскошное убранство своего дома в Лос-Анджелесе. Фотографии публикует издание AD.

В серии снимков представлена гостиная знаменитости, выполненная в светлых природных тонах и дополненная деревянными предметами декора. Пространство вмещает камин, два дивана с множеством подушек, столик и комнатные растения. «Я не любительница вечеринок, здесь вы редко встретите тусовщиков. Мне нравится включать музыку, зажигать камин и свечи и смотреть матчи NBA с друзьями», — призналась Дженнер в интервью.

Мебель в столовой звезды изготовлена из грецкого ореха и дуба, на стенах расположены полотна художников, ее личные фотографии, а также черные металлические подсвечники. Интерьер кухни дополнен мраморными и медными деталями, а зона для готовки окрашена в яркий бирюзовый цвет.

В тех же оттенках выдержана ванная комната. На одном из кадров запечатлена массивная позолоченная ванна.

Спальня Дженнер украшена розовой неоновой инсталляцией английской художницы Трейси Эмин. Известно, что изначально в доме было пять спален, две из которых модель переоборудовала в гардеробные.

Дизайнерами роскошного особняка стали мать и сын Кетлин и Томми Клемент. «Я горжусь тем, что у нас получилось. Это первый дом, который я обустроила самостоятельно. Мне кажется, он полностью отражает мою личность», — заключила Дженнер.