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Джон Траволта завершает актерскую карьеру

Джон Траволта завершает актерскую карьеру

Американский актер Джон Траволта уходит из кино после смерти жены Келли Престон. В своем Instagram 66-летний Траволта опубликовал фотографию любимой женщины, сообщив о смерти Престон, и написал, что хочет побыть с детьми.

«Я сделаю небольшой перерыв, чтобы быть с моими детьми, потерявшими мать, поэтому простите меня заранее, если вы не будете слышать о нас какое-то время», — подписал фото Траволта в своем Instagram.

Однако зарубежные СМИ уверяют, что эта пауза не закончится. Инсайдеры сообщают, что голливудский актер хочет поставить точку в карьере и больше не сниматься в кино.

57-летняя актриса Келли Престон умерла 13 июля после 2 лет борьбы с раком груди. Джон Траволта с Престон поженились 29 лет назад. Супруги воспитывали 3 детей. После смерти жены актер проводит все свое время с 20-летней Эли Блю и 10-летним Бенджамином. Их старший сын Джетт умер в 2009 году после эпилептического приступа.

Источник: newsyou.info

30 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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