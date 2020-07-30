Джамала показала фото из отпуска в Турции

Певица Джамала, которая в прошлом месяце стала мамой во второй раз, вместе с мужем и маленькими детьми улетела в Турцию. В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала фотографии, сделанные во время отдыха.

На снимках радостная Джамала запечатлена вместе с мужем Бекиром и двухлетним сыном Эмиром-Рахманом в воде. В описании к посту звездная мама показалась уже не такой радостной, как на кадрах, потому что рассказала о реалиях материнства и пожаловалась на недостаток сна.

«Самое сложное в дне – это пережить утро. Когда начинается утро, первая мысль – «Нет! Зачем это все? Я хочу спать!». Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, почистить зубы. Приготовить завтрак. Такое ощущение, что ты не просто без сил, а у тебя их и не было. Где их взять», – написала Джа.

Она отметила, что в сутки она спит всего 2-3 часа, но сейчас ее спасает море.

«Жаловаться не буду, но ситуация такова: все мечтают о сне, но спасает теплое чистое море, прозрачное, как слеза. На берегу безлюдно, никого нет. Ощущение, что на этом острове не было ни вируса, ни карантина, а только слышен звук цикад. Все можно пережить, когда есть море», – подытожила певица.