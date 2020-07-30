Что такое мобильное интернет казино

Как только появились смартфоны, появление мобильных онлайн казино стало лишь вопросом времени. В этом оказались заинтересованы и мобильные операторы и владельцы онлайн казино, разработчики игрового программного обеспечения и рекламодатели.

К этому времени сотни обычных онлайн-казино предоставляли услуги миллионам пользователей. В 2005 году, когда появились первые игровые мобильные предложения, аналитика предсказывала бурный рост этого рынка – до 19,3 миллиарда долларов США в ближайшие 4 года.

Причины роста рынка мобильных азартных игр

Активный рост ожидался благодаря легкому и безопасному доступу к играм казино – смартфону, который был в руках почти каждого человека. Действительно, исследования подтвердили, что пользователи мобильных устройств на 7,6% чаще играют в азартные игры, чем пользователи ПК без мобильного телефона. Поэтому Мобильные казино на Android и iOS с 2005 года привлекают миллионы пользователей ежегодно.

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Первые мобильные азартные игры

Еще до появления операционных систем Android и iOS мобильные операторы давали возможность своим клиентам поиграть на телефоне. Для этого они закупали у разработчиков азартные игры и поставляли их, как дополнительное ПО. В то время можно было поиграть и в карточные игры, и даже на небольших «фруктовых» слотах. Хотя тут нельзя было сделать реальных ставок, такие приложения пользовались спросом.

Это не было полноценным мобильным казино – только отдельные игры. Программный код для этих игровых приложений писали на языке Java. И только с появлением Android и iOS игры стали «писать» на HTML5. В результате версия для смартфона ничем не уступала версии для ПК.

Работа над первыми мобильными казино

Первыми, кто вышел на этот рынок, были Cryptologic, Microgaming и Playtech. Каждая из этих компаний имела свою стратегию развития:

Playtech сконцентрировалась на разработке мобильных игр;

В Cryptologic тоже работали над игровым программным обеспечением, и над безопасностью и программным сопровождением финансовых операций;

Microgaming запустила первую игровую мобильную платформу Spin3, и предложила пользователям смартфонов игры с прогрессивным джекпотом.

Их работа была успешной, а финансовые результаты показали остальным разработчикам игрового ПО и операторам онлайн-казино, что это направление очень перспективно.

Современные тенденции

После успеха первых участников, и чтобы успеть занять свою нишу на этом рынке, сюда вошли десятки новых компаний:

разработчики азартных игр перешли на HTML5 и делают сразу несколько версий своих игр – консольную, и для мобильных гаджетов.

разработчики игровых платформ предлагают операторам онлайн-казино новые продукты, которые поддерживаются как на ПК, так и на смартфонах. Особое внимание уделяется повышению безопасности финансовых операций.

Операторы внедряют мобильные версии официальных сайтов казино. Чтобы привлечь потенциальных клиентов им предлагают как бесплатные мобильные казино, так и казино с полным функционалом.

Свою долю с этого финансового пирога получают и мобильные операторы, и рекламодатели. Возросший трафик и многомиллионная аудитория стали источником дополнительного дохода не только для компаний, напрямую занимающихся азартными играми, но и для их партнеров.

Преимущества мобильных казино онлайн

Развитие мобильных сетей и расширение доступа к интернету посредством Wi-Fi, 4G, а теперь и 5G позволяет рассчитывать на рост числа игроков на мобильных платформах.

Большую роль сыграло увеличение доли удаленных работников:

у людей появилось больше свободного времени;

уменьшился контроль со стороны работодателя;

возникло желание отвлечься от огромных проблем современного мира.

Это привело к тому, что в 2019 году на рынок платных мобильных игровых приложений принес участникам 68,5 миллиарда долларов. Так как спрос в этой сфере только растет, в ближайшие голы ожидается прирост доходов в пределах 7-9 миллиарда долларов ежегодно.

На этот результат будут влиять несколько факторов. С одной стороны. Растет количество пользователей смартфонов, половина из них тратит деньги на азартные игры в интернете. 47% таких игроков находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С другой стороны, большинство стран жестко регулирует эту сферу игорного бизнеса, что сдерживает рост доходов участников рынка.