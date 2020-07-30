Число человек с коронавирусом в США превысило отметку в 4 млн

Число заразившихся коронавирусом в США превысило отметку в 4 млн человек.

Как пишет The New York Times, страна не только шагнула в еще одну «мрачную веху пандемии», но и продолжает бороться с коронавирусом, ведь ежедневное число госпитализаций из-за инфекции продолжает расти, передает gazeta.ru.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что фактическое число инфицированных людей в США намного выше, чем число зарегистрированных случаев: цифра может быть до 13 раз больше в некоторых регионах.

В настоящее время тенденция к росту заболевших наблюдается в 39 штатах страны, в том числе Вашингтоне. Всего с начала пандемии умерли от вируса в стране более 143 тыс. человек.

Отмечается, что похожие цифры приводит и Университет Джонса Хопкинса, который насчитал 3,99 млн случаев заражения в стране.