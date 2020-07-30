Бывший муж бросил Пугачеву ради американки и чуть не умер

По словам брата Владимира Кузьмина Александра, певец ушел от Аллы Пугачевой к фотомодели из США и пожалел. Об этом он заявил «Комсомольской правде».

Александр Кузьмин отметил, что рок-исполнитель познакомился с Пугачевой по ее инициативе и у них был скорее творческий союз.

«В 1989 году мы поехали в Америку на гастроли. У нас был аншлаг, 11 концертов, много поклонниц. Володя там познакомился с американской моделью Келли Керзон. И в первый же день у них возникли близкие отношения…», — рассказал он.

Кузьмин уверен, что брат влюбился, и ничего меркантильного в его отношениях с Керзон не было. Наоборот, он очень доверял жене и все, что зарабатывал, отдавал ей. А Алла Пугачева приняла этот удар достойно и даже присутствовала на свадьбе Кузьмина и Керзон.

«С Келли они сначала пару лет жили в России. Поженились и жили по гостиницам. (…) Все заработанное Володя менял на бриллианты, на доллары и отдавал Келли. А потом случился путч. Володя был напуган: что будет дальше? Вдруг границы закроют? И они с Келли решили уехать из России», — отметил брат музыканта.

Однако в США Келли Керзон подала на развод, при этом, по условиям подписанного с ней брачного контракта, Кузьмин не имел права ни на что претендовать.

«Это был как удар под дых. Он и в мыслях такого не мог себе представить — остаться на улице ни с чем! Все деньги от выступлений Володя отдавал Келли. Он верил, что между ними настоящая любовь. Оказалось, ее интересовали только деньги. Вовка был в таком шоке, что… решил покончить жизнь самоубийством. Хотел в Сан-Диего спрыгнуть с моста Коронадо в реку», — заявил его брат.

Он отметил, что в этот тяжелый момент на помощь пришли друзья, в том числе и Алла Пугачева, которая, когда Кузьмин вернулся в Россию, сняла ему гостиницу и поддержала на первых порах.