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Брэда Питта снова застукали у дома Анджелины Джоли

Похоже, лед между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли окончательно растаял, ведь мужчину все чаще замечают у дома бывшей жены.

Так, папарацци сфотографировали лауреата «Оскара» у ворот роскошного поместья 45-летней актрисы, которое обошлось ей в 25 миллионов долларов. Мужчина уезжал на своем мотоцикле.

По словам инсайдеров, за последние несколько недель Брэд все чаще наведывается к экс-возлюбленной. Конечно, он приезжает к ней, чтобы увидеться с детьми. Однако, отношения бывших супругов становятся все теплее.

Близкий к знаменитостям источник говорит, что за период карантина паре удалось найти общий язык и оставить позади прошлое. Теперь Питт регулярно поддерживает связь с детьми и бывшей.

30 июля, 2020 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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