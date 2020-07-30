Брэда Питта снова застукали у дома Анджелины Джоли

Похоже, лед между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли окончательно растаял, ведь мужчину все чаще замечают у дома бывшей жены.

Так, папарацци сфотографировали лауреата «Оскара» у ворот роскошного поместья 45-летней актрисы, которое обошлось ей в 25 миллионов долларов. Мужчина уезжал на своем мотоцикле.

По словам инсайдеров, за последние несколько недель Брэд все чаще наведывается к экс-возлюбленной. Конечно, он приезжает к ней, чтобы увидеться с детьми. Однако, отношения бывших супругов становятся все теплее.

Близкий к знаменитостям источник говорит, что за период карантина паре удалось найти общий язык и оставить позади прошлое. Теперь Питт регулярно поддерживает связь с детьми и бывшей.