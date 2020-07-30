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Бразилия готова принимать иностранцев, несмотря на рекордное количество заражений COVID-19

Власти Бразилии решили позволить иностранцам въезжать в страну воздушным транспортом. Соответствующий указ был издан через несколько часов после публикации данных о рекордном количестве новых случаев коронавируса за сутки.

Документ подписали четверо министров, включая главу Минздрава Эдуардо Пазуэлло. Иностранцы смогут попасть в страну при помощи авиасообщения. Въезд наземным и водным транспортом пока запрещен, ограничение продлено на следующие 30 дней.

Напомним, за прошедшие сутки в Бразилии подтверждено 70074 новых случая коронавируса и 1595 летальных исходов. Всего в стране выявлено более 2,5 млн случаев заражения.

30 июля, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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