Ботокс снижает депрессию — врачи

Американские исследователи выяснили, что инъекциям ботокса сопутствует значимый антидепрессивный эффект — причем независимо от места введения препарата и показаний к его применению. Для этого они проанализировали проявление побочных эффектов у более 45 тысяч пациентов, которым вводили ботокс — как в косметологических, так и в медицинских целях. Пока что точный механизм проявления подобного эффекта неясен: в качестве вариантов авторы статьи в Scientific Reports предлагают воздействие ботокса в высоких дозах на центральную нервную систему, а также облегчение отдельных симптомов депрессии.

Основные действующие вещества ботокса входят в группу ботулотоксинов — нейротоксинов белковой природы, которые блокируют передачу сигнала между нейронами и мышечной тканью, благодаря чему последняя перестает (частично или полностью) сокращаться. Изначально ботокс разрабатывали для лечения лицевых мышечных спазмов (или тиков), но в последние несколько лет препарат очень популярен в косметологии: его используют как для разглаживания морщин, так и для лечения обильного потоотделения.

В косметологии ботокс чаще всего вводят в мышцы, покрывающие глабеллу, — область черепа между бровями выше носа: разглаживание этих мышц сокращает количество видимых мимических морщин, которые появляются, например, когда человек хмурится (сердится или расстраивается). Использование ботокса в этом случае также приводит к появлению любопытного стороннего эффекта: некоторые исследования, проведенные в последние десять лет, указывают на легкое антидепрессивное свойство препарата.

В качестве объяснения такого эффекта ученые предлагают довольно простой механизм: разглаживание морщин, которые появляются вследствие проявления негативных эмоций, приводит к так называемой мимической обратной связи, согласно которой человек, который не выражает негативные эмоции, реже их чувствует. Эта гипотеза, однако, очень спекулятивна: например, проведенный в прошлом году метаанализ указал на то, что улыбка на настроение влияет слабо.

При этом антидепрессивный эффект ботокса все равно остается, и в случае, если гипотеза мимической обратной связи отсеивается, ему нужно найти другое объяснение. Для этого Тигран Макунц (Tigran Makunts) из Калифорнийского университета в Сан-Диего и его коллеги решили проверить, будут ли антидепрессивные свойства ботокса зависеть от места инъекции.

Всего ученые проанализировали данные о побочных эффектах более 45 тысяч пациентов, которым вводили ботокс в косметологических целях, для лечения мышечных спазмов (помимо тиков показаниями также были повышенное слюноотделение и боли в шее), а также для лечения, например, недержания мочи. Участникам, в зависимости от показаний к применению ботокса, подобрали контрольную группу — с теми же показаниями, но другим лечением.

Анализ показал, что участникам, которым вводили ботокс, депрессию и депрессивные симптомы диагностировали на 40–88 процентов реже, чем контрольным группам, причем этот эффект не зависел от места инъекции: депрессия и ее симптомы реже встречались как у тех людей, которым ботокс вводили в косметологических целях, так и у тех, кто проходил терапию мышечных спазмов и болей. В группе терапии повышенного слюноотделения и недержания мочи эффекта, однако, не обнаружили: в первом случае — из-за небольшой выборки, а во второй разница попросту оказалась незначимой (хотя и в том, и в другом случае депрессивных симптомов при использовании ботокса было, пусть и незначимо, но все же ниже).

Так как антидепрессивный эффект ботокса сохраняется независимо от места введения препарата, мимическая обратная связь — в действительности маловероятное объяснение его существования. В качестве альтернативы исследователи предлагают несколько вариантов. Во-первых, при больших дозировках ботокс в действительности может воздействовать на центральную нервную систему: в этом случае он напрямую воздействует на отделы мозга, отвечающие за регуляцию настроения. Во-вторых, снижение депрессивных симптомов может обеспечиваться тем, что ботокс снижает мышечное напряжение, которое также часто связывают с депрессией. В-третьих, в некоторых случаях ботокс может действовать на первопричину возникновения депрессии — хроническое заболевание: снимая симптомы последнего, препарат снижает симптомы и способствующего аффективного расстройства. Тем не менее, для установления точных причин, по словам авторов, необходимо проводить дополнительные исследования.