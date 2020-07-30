«Аватар 2» не увидит мир и в 2021 году

Кинокомпания Walt Disney отложила релиз фантастического фильма «Аватар 2» аж на целый год. Как отмечается в официальном пресс-релизе компании, новая дата выхода назначена на 16 декабря 2022 года.



Перенос релиза фильма также затронул и выход в прокат остальных фильмов франшизы:

«Аватар 3» теперь увидит мир 20 декабря 2024 года;

«Аватар 4» — 18 декабря 2026;

«Аватар 5» — 22 декабря 2028 года.

Свое разочарование выразил и режиссер фильмов Джеймс Кэмерон.

«Нет никого, кто более разочарован этой задержкой, чем я. Многие из вас не знают, но пандемия мешает восстановить большую часть работ по проведению съемок виртуальных сцен в павильонах Лос-Анджелеса. Эти работы так же важны для проектов, как и живые съемки», — написал Кэмерон в своем Instagram.

Как сообщалось ранее, 2 июня Джеймс Кэмерон и Джон Ландау вернулись в Новую Зеландию для съёмок сиквелов «Аватара».