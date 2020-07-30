8 киногероев, чьи смерти считают несправедливыми

В Голливуде сняли десятки успешных фильмов, которые покорили зрителей своим сюжетом. Более того, часто персонажи настолько нравятся киноманам, что их смерть в фильмах растрогает даже искушенных любителей кино.

Мы подобрали 10 киногероев, чью экранную смерть было пережить непросто. Зрители даже присылали свои комментарии режиссерам, называя такой поворот сюжета несправедливым. Но осторожно, в подборке есть спойлеры!

Тони Старк

После выхода на большой экран фильма «Мстители: Завершение» в 2019 году немало киноманов взорвались гневом. В сети они заявляли, что смерть Тони Старка была несправедливой, ведь именно Железный человек привлекл внимание к франшизе Marvel. Кроме этого, зрители вспомнили, что в последнем фильме Тони Старк, которого сыграл Роберт Дауни-младший, не хотел приобщаться к Мстителям и стремился жить, наблюдая за тем, как растет его дочь.

Джек Доусон

Еще больше обсуждений до сих пор вызывает смерть Джека Доусона из фильма «Титаник». Киноманы уверены: авторы проекта могли сделать счастливую концовку, ведь даже в теории персонаж Леонардо Ди Каприо поместился бы на дверцах, которые спасли его избранницу от смерти в ледяном океане.

Сириус Блек

Персонаж Сириуса Блэка настолько понравился киноманам, что его смерть долго вызвала обсуждение. По сюжету, Крестный отец Гарри Поттера столкнулся в поединке с двоюродной сестрой, находившейся в Азкабане. Уклоняясь от заклятия, он попал за черную завесу.

Стив Тревор

В «Чудо-женщине» также был персонаж, смерть которого считают несправедливой. Речь идет о Стиве Треворе, который, защищая людей и любимую Диану, взлетает в самолете, наполненном смертельным ядом.

Мегги Фицджеральд

Эмоционально зрители восприняли и смерть Мэгги в фильме «Малышка на миллион». Девушка оказалась прикована к постели из-за коварной и жестокой выходки ее оппонентки на ринге. На протяжении всего фильма киноманы ожидали, что она выздоровеет, ведь бойцы не сдаются.

Джейми Салливан

Возмущение и разочарование у зрителей вызвал и финал фильма «Спеши любить». Хотя киноманы с первых минут ленты знали, что у главной героини неизлечимая болезнь, они все же верили, что сила любви сможет спасти Джейми.

Кен Майлз

Сопереживали зрители и за судьбу главного героя фильма «Аутсайдеры». Кен Майлз должен был выиграть гонку и войти в историю Ford. Однако именно этой компании он отдал не только кубок, но и жизнь.

Джон Коффи

Завершить подборку мы решили культовой лентой «Зеленая миля». Фильм уже посмотрели миллионы любителей кино, которые были растроганы сценами казни Джона Коффи.