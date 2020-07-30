49-летняя телеведущая поделилась видео в прозрачной блузке ради феминизма

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) опубликовала видео в откровенном образе ради привлечения внимания фанатов к феминизму. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных черно-белых кадрах 49-летняя знаменитость запечатлена во время фотосессии в трусах и прозрачной блузке с пуговицами на голое тело. Ее образ дополнила небольшая подвеска в форме медальона. «Спасибо, вызов принят», — подписала она пост, добавив хештег #womensupportingwomen.

Поклонники оценили внешний вид Холден и выразили свое восхищение. «Ты сногсшибательна», «Ты уверена, что пришла не из рая? Просто богиня!», «Всегда выглядишь горячо», «Вау, это потрясающе! У тебя невероятное тело!» — комментировали они.