«  
  »

49-летняя телеведущая поделилась видео в прозрачной блузке ради феминизма

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) опубликовала видео в откровенном образе ради привлечения внимания фанатов к феминизму. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных черно-белых кадрах 49-летняя знаменитость запечатлена во время фотосессии в трусах и прозрачной блузке с пуговицами на голое тело. Ее образ дополнила небольшая подвеска в форме медальона. «Спасибо, вызов принят», — подписала она пост, добавив хештег #womensupportingwomen.

Поклонники оценили внешний вид Холден и выразили свое восхищение. «Ты сногсшибательна», «Ты уверена, что пришла не из рая? Просто богиня!», «Всегда выглядишь горячо», «Вау, это потрясающе! У тебя невероятное тело!» — комментировали они.

30 июля, 2020 | Category: Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  