Юных американок решили привлечь к политике куклами Барби

Компания-производитель Mattel, Inc. в 2020 году выпустит набор из четырех кукол Барби, приуроченный к предстоящим выборам президента США. Об этом сообщает АВС News.

Линейки Barbie 2020 будет включать в себя четырех кукол, каждая из которых связана с общественными и руководящими должностями: кандидат, менеджер компании, сборщик средств и избиратель. Как заявляет производитель, цель запуска — воспитать у девочек интерес к формированию будущего американского общества.

Старший вице-президент Mattel, Inc. Лиза Макнайт пояснила, что с 1959 года Барби поощряла юных американок к лидерству в школьном классе, обществе или в стране. Поэтому новая коллекция кукол создана с целью «устранить барьеры на пути к лидерству, предоставив девочкам инструменты, позволяющие представить и сыграть свою будущую роль».

Каждая из четырех кукол, представленных в новой коллекции, отличается национальностью, цветом кожи, телосложением, стилем одежды. Лиза Майкайт объяснила это тем, что сегодня в США женщины составляют менее трети избранных на руководящие должности лидеров, еще меньше среди них чернокожих женщин. Поэтому такое разнообразие типажей новых Барби призвано вдохновить всех девочек и девушек на осознание своей роли в борьбе за расширение их прав и возможностей и побудить их в будущем к выдвижению на руководящие посты.