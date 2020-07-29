Врачи рассказали, почему детей, переболевших COVID-19, надо прятать от солнца

У большинства детей новая коронавирусная инфекция протекает в легкой или бессимптомной форме. Главный врач Детской городской больницы святой Ольги Татьяна Начинкина рассказала «Доктору Питеру», какие дети тяжелее всего переносят COVID-19, когда следует ехать в больницу и почему переболевшего ребенка надо прятать от солнца.

По словам медика, несмотря на то, что маленькие пациенты болеют легче, некоторым все же нужна госпитализация, и родителям полезно знать, в каких случаях она показана.

«Принимать решение об отправке ребенка в больницу должен врач, который определит тяжесть течения болезни и степень риска развития осложнений. Отказываться от предложенной госпитализации не стоит, так как ухудшение состояния может наступить внезапно и очень быстро прогрессировать. Часто риск развития осложнений можно оценить по результатам исследований, которые амбулаторно выполнить невозможно», — сказала Начинкина.

В первую очередь, отметила она, насторожиться стоит родителям малышей до года и подростков старше 15 лет. Кроме того, тяжелее болеют дети с хроническими заболеваниями.

«Еще один ориентир для родителей — наличие отягощенного преморбидного фона, то есть предшествующего и способствующего развитию болезни состояния. Это может быть эндокринная патология, системные воспалительные заболевания, болезни крови, врожденные пороки развития сердца, лор-органов, бронхо-легочная дисплазия, иммунодефицитные состояния, в том числе вызванные терапией, угнетающей иммунитет, нарушение питания, проявляющееся как ожирением, так и гипотрофией», — добавила медик.

Она подчеркнула, что тревожных симптомов может быть много — одышка, высокая температура более 3-5 дней, нарушение сознания в виде слабой реакции на окружающих, вялость.

«Если у ребенка появился хотя бы один из перечисленных симптомов, нужно срочно вызвать врача», — уверена главврач.

Она добавила, что переболевшему ребенку лучше меньше бывать на солнце. «Высокие дозы ультрафиолета действительно опасны, так как могут провоцировать различные патологические процессы, в том числе онкологию, аутоимунные заболевания. В полной мере это относится к активному загару после перенесенных инфекционных заболеваний, поскольку иммунный фон у таких детей на какое-то время компрометирован», — сообщила врач.

Также медик сказала, что инкубационный период у детей составляет обычно 5-7 дней. Обычно коронавирус проявляется в виде лихорадки, интоксикации, ринита, непродуктивного кашля. Иногда отмечаются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, редко — сыпь. У новорожденных с лабораторно подтвержденной ковидной инфекцией в 90% случаев имелся геморрагический колит. При тяжелой форме заболевания наблюдается поражение нижних дыхательных путей с гипоксией разной степени, признаки выраженного воспаления по лабораторным показателям и гиперкоагуляционный синдром — нарушение свертывания крови.