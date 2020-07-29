«  
  »

Virgin Galactic опубликовала фотографии интерьеров космического корабля для частных полётов

Virgin Galactic опубликовала фотографии интерьеров космического корабля для частных полётов VSS Unity. Компания представила дизайн на виртуальной презентации 28 июля 2020 года.

В салоне будет находиться шесть пассажирских кресел из алюминия и углеволокна. Каждое может менять положение и угол наклона в зависимости от этапа путешествия. Также они будут оборудованы дисплеями с информацией о полёте.

Кроме того, кресла адаптированы под разные потребности туристов. Например, если необходимо будет собрать волосы в хвост, то в кресле уже предусмотрено специальное небольшое углубление.

Возле каждого сидения расположены иллюминаторы, а в салоне установлено динамическое освещение. Многочисленные видеокамеры будут документировать полёт — некоторые изображения туристы получат сразу после посадки.

В невесомости людей будут удерживать пять ремней с единым креплением. Внутренняя поверхность кабины, а также рамки иллюминаторов покрыты мягкими материалами.

Первый коммерческий полет Virgin Galactic планировался до середины 2020 года. В мае прошли испытания, в ходе которых самолёт сбросил VSS Unity на высоте около 15 тысяч метров, а космический корабль поднялся в суборбитальное пространство и спланировал на Землю.

29 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  