Virgin Galactic опубликовала фотографии интерьеров космического корабля для частных полётов

В салоне будет находиться шесть пассажирских кресел из алюминия и углеволокна. Каждое может менять положение и угол наклона в зависимости от этапа путешествия. Также они будут оборудованы дисплеями с информацией о полёте.

Кроме того, кресла адаптированы под разные потребности туристов. Например, если необходимо будет собрать волосы в хвост, то в кресле уже предусмотрено специальное небольшое углубление.

Возле каждого сидения расположены иллюминаторы, а в салоне установлено динамическое освещение. Многочисленные видеокамеры будут документировать полёт — некоторые изображения туристы получат сразу после посадки.

В невесомости людей будут удерживать пять ремней с единым креплением. Внутренняя поверхность кабины, а также рамки иллюминаторов покрыты мягкими материалами.

Первый коммерческий полет Virgin Galactic планировался до середины 2020 года. В мае прошли испытания, в ходе которых самолёт сбросил VSS Unity на высоте около 15 тысяч метров, а космический корабль поднялся в суборбитальное пространство и спланировал на Землю.